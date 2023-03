JT Foot Mercato : la Kings League de Gerard Piqué fait des ravages !

La Kings League embrase le Camp Nou

Le football du futur ? C’est l’ambition du tout jeune retraité Gerard Piqué qui a lancé le projet Kings League, mêlant football et e-sport avec le streameur espagnol Ibai. Pour rappel, la Kings League est un championnat de football à sept qui se joue sur un terrain réduit. 12 équipes participantes. Les règles sont semblables à un match de foot normal, enfin à quelques exceptions près. Il existe cette fameuse "Golden Card" qui permet d’obtenir des bonus spéciaux comme celui d’expulser un joueur adverse pendant deux minutes, d’avoir un penalty d’office ou encore d’avoir des buts qui comptent double pendant 120 secondes. De quoi pimenter la rencontre. En Espagne, l’engouement est total. La première édition s’est achevée hier avec un final 4 qui s’est disputé au Camp Nou devant plus de 92 000 personnes ! L’équipe d’El Barrio, du steamer Adri Contreras, a remporté la première édition face aux Aniquiladores, emmenés par le streamer colombien Juan Guarnizo, une victoire 3-0. Ce nouveau concept a connu un tel succès qu’il va s’étendre jusqu’en Amérique latine et Neymar Jr va même avoir sa propre équipe dans la Kings League Brésil. Gerard Piqué s’offre donc une sacrée tête d’affiche pour son projet après avoir déjà attiré d’autres anciens grands noms du foot comme Ronaldinho, Kun Agüero, Iker Casillas et bien d’autres. Preuve que ce projet prend de l’ampleur, le président du FC Barcelone Johan Laporta était bien présent hier.

Un plan Marshall pour Messi

La MLS rêve toujours de Léo Messi et serait même prête à lui offrir un contrat inédit. Les rumeurs sur son avenir continuent d’affluer. Le PSG, par la voix de son président Nasser Al-Khelaifi a fait savoir son intention de prolonger la Pulga. Le Barça tente quant à lui de trouver un moyen pour le rapatrier. Et maintenant, c’est au tour de la MLS de bouger ses pions. Récemment, certains médias ont évoqué le fait que David Bechkham et l’Inter Miami avaient proposé à Messi de devenir propriétaire d’une franchise de MLS. Tout est mis en œuvre pour tenter de l’attirer. Le journal catalan Sport explique que la ligue de football nord-américaine est déterminée à accueillir Messi à tout prix. Pour faire face au problème que représente son salaire, les franchises ont décidé de travailler main dans la main et ont conclu, après une réunion il y a six semaines, que chaque club payerait une partie du salaire de l’Argentin, peu importe où il jouerait. Un peu à l’instar de l’Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo, les États-Unis comptent sur l’impact médiatique de la Pulga pour rayonner à l’échelle internationale.

Les envies de Zizou

Selon Defensa Central, Zinedine Zidane est plutôt ouvert à l’idée de faire un troisième mandat au Real Madrid, mais il a fixé 2 conditions. La première est de revenir avec son préparateur physique Grégory Dupont, ce qui pousserait vers la sortie Antonio Pintus, qui est en poste actuellement. La seconde est plus étonnante puisque le Français veut conserver Eden Hazard. Zizou a contribué à l’arrivée du Belge et souhaiterait le voir réussir sous le maillot merengue. Le nom de Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais a aussi été cité par le média madrilène. Tout comme celui de Kylian Mbappé. Des joueurs que ZZ pourrait aussi retrouver s’il venait à choisir le PSG puisqu’on rappelle que Rayan Cherki est une piste qui est toujours d’actualité pour le club parisien.