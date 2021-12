Real Madrid : Luka Jovic prend une décision radicale pour son avenir

C'est ce qu'on appelle un sacré revirement de situation. Placardisé au Real Madrid et surtout victime de la forme éblouissante affichée par Karim Benzema depuis plusieurs mois, Luka Jovic rongeait son frein sur le banc. Mais ça c'était avant. Avant que Benzema ne se blesse, et avant l'entrée fracassante de l'attaquant serbe face à la Real Sociedad (2-0). Passeur puis buteur en Liga avec les Merengues, le principal protagoniste a profité de l'absence du buteur français pour enchainer une deuxième titularisation face à l'Inter Milan en Ligue des champions (2-0).

Et apparemment, ce retour en grâce aurait changé radicalement les plans de Luka Jovic pour son avenir. Ce dernier qui avait incité ses agents à écouter les offres d'autres clubs, ne semblerait plus sur la même longueur d'ondes aujourd'hui. Selon les informations d'AS, Jovic souhaiterait en effet s'imposer à Madrid et saisir la chance qui lui est offerte pour obtenir plus de temps de jeu. Une volte-face surprise donc à quelques encablures du mercato d'hiver...