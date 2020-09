Cagliari s'offre Diego Godin

Un temps pisté par le Stade Rennais, Diego Godin (34 ans) va bien poursuivre sa carrière en Serie A. Le défenseur central uruguayen quitte l'Inter Milan pour rejoindre Cagliari.

L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a paraphé un bail jusqu'en juin 2023 avec la formation italienne. Pour rappel, Godin avait disputé 23 matchs en Serie A la saison dernière avec l'Inter Milan pour une réalisation et une passe décisive.

Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵



Benvenuto in famiglia 🥰

Bienvenido en familia 🤩

Welcome in the family 😎



➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH