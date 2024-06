Euro 2024 : le sélectionneur hongrois s’en prend à l’arbitre

Un peu plus tôt dans la soirée, l’Allemagne a validé son ticket pour les huitièmes de finale en s’imposant 2 buts à 0 face à la Hongrie. Un succès qui ne reflète pas forcément la physionomie du match, tant les Hongrois ont su créer des problèmes à l’équipe de Julian Nagelsmann. D’ailleurs, le sélectionneur Marco Rossi estime que l’arbitre du match, Danny Makkelie, n’a pas été à la hauteur.

« Je n’ai pas l’habitude de me plaindre, mais ce que l’arbitre a fait sur ce match ? Franchement… En première période il accepte le but alors que Orban a été poussé et il n’y a pas d’appel clair au VAR pour voir les images ? Soyons précis, l’Allemagne mérite certainement de gagner. Ils étaient meilleurs que nous, mais je pense que l’arbitre était le plus mauvais de tous ceux qui étaient sur le terrain ce soir. L’Allemagne est sans doute la favorite pour gagner l’Euro, mais elle n’a pas besoin d’être aidée par l’arbitre… », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.