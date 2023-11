Ligue des Champions : Théo Zidane rend déjà fous le Real Madrid et l’Espagne

La surprise du chef. Mardi, Carlo Ancelotti a fait un point sur l’état des troupes avant la réception de Naples au stade Santiago-Bernabéu. Le Mister a annoncé que plusieurs joueurs manqueraient à l’appel à l’image de Thibaut Courtois, Kepa Arizabalaga, Eder Militão, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Aurélien Tchouameni ou encore Vinicius Jr. Pour compenser ces nombreux forfaits, plus ou moins longs, l’Italien a décidé de piocher au sein de l’équipe réserve et de faire confiance à la jeunesse madrilène. Ce qu’on lui a d’ailleurs souvent reproché ces dernières semaines. En effet, la gestion des talents du club a été pointée du doigt.

Première convocation avec les pros pour Théo Zidane

Certains observateurs estiment qu’Ancelotti n’utilise pas assez les jeunes de la Casa Blanca. Hier, l’ancien coach du PSG a envoyé un message très clair en conférence de presse. «Vous avez beaucoup parlé des jeunes qui ne jouent pas avec nous. Nous devons maintenant profiter de leurs qualités. Ils ont apporté le peu que Nico et Gonzalo ont joué. Nous avons Mario et Théo (Zidane) dans l’équipe et nous devons dire la vérité j’ai confiance en eux. Le travail de Raúl est fantastique, les joueurs prêts arrivent. Je dois donner la priorité à ceux qui ont moins joué comme Brahim, Lucas ou Fran, mais je suis calme.» Quelques minutes plus tard, le coach du Real Madrid a dévoilé le groupe des 21 joueurs retenus pour affronter les Partenopei.

Parmi les noms écrits, l’un d’entre eux a retenu l’attention. Celui de Théo. Le troisième fils de Zinedine Zidane a été convoqué pour la première fois avec le groupe professionnel. Comme ses deux frères, Enzo (28 ans), qui a débuté en Coupe du Roi contre le Cultural Leonesa, et Luca (25 ans), qui a fait son premier match contre Villarreal en Liga, il pourrait faire ses débuts professionnels sous la tunique merengue. Une tunique qu’a également porté son père. Forcément, cela a fait réagir en Espagne, où la trajectoire des fils Zidane est suivie de près. "Et enfin…Théo Zidane", a titré Marca.

La presse espagnole l’attend déjà

Le média ibérique a ajouté par la suite : «la saga Zidane n’a pas de fin : Théo entre dans le groupe pour affronter Naples. Théo Zidane pourrait être le troisième fils du légendaire ancien joueur et entraîneur français à faire ses débuts avec le maillot du Real Madrid en équipe première après les débuts d’Enzo et Luca. Milieu de terrain, gardien… et un autre milieu de terrain dans l’interminable saga Zidane. Le troisième de la famille est le plus grand de tous, mesurant 1,96 m. Au cours de la saison, il se démarque avec l’équipe de Raúl González. Il a joué 13 des 14 matchs de l’équipe réserve (11 comme titulaire et 2 comme remplaçant pour totaliser 935 minutes) et il a attiré l’attention de Carlo Ancelotti, qui n’a pas hésité à l’appeler pour compenser les blessures. »

Passé par toutes les catégories jeunes du Real Madrid, un club qu’il a rejoint il y a maintenant treize ans, le natif de Marseille se distingue par sa taille, sa puissance physique et sa capacité à avaler les kilomètres. Marca ajoute à son sujet : «c’est un joueur qui peut être positionné à différentes positions au milieu de terrain, même s’il part généralement d’une position plus en arrière pour initier le jeu offensif et couper les tentatives adverses. Il se distingue par sa grande capacité balle aux pieds. Depuis qu’il est petit, il a attiré l’attention de tous en raison de la ressemblance avec Zidane dans son jeu. L’une des clés pour comprendre le football de Théo est le nombre de mouvements qu’il est capable d’effectuer lors d’un match.»

Le troisième fils de Zizou qui pourrait débuter chez les pros à Madrid

Emballée, la presse ibérique attend de le voir à l’œuvre. C’est le cas aussi en Catalogne. Média pro-Barça, Sport a écrit à son sujet : «Théo Zidane, le troisième fils de Zinedine qui peut faire ses débuts avec Madrid (…) Le footballeur merengue, qui a renouvelé son contrat avec son club pour un an supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2024 , a vu son importance grandir au sein du Castilla après les pertes de Sergio Arribas et Carlos Dotor. Profitant de l’occasion, Théo veut suivre le chemin de ses frères aînés pour défendre dans toute sa splendeur l’écusson du Real Madrid en équipe première.» Ce mercredi soir, il devrait a priori débuter sur le banc de touche.

Mais selon le scénario de la rencontre, il pourrait entrer en jeu. Ce qui est sûr, c’est que sa convocation est un petit évènement à Madrid et en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, on espère voir l’un des héritiers de Zinedine Zidane briller au Real Madrid. Tous les regards sont désormais braqués sur Théo et son frère Elyaz, rappelle Marca. «Le milieu de terrain de 21 ans a été appelé pour la première fois en équipe première. Il semble que la saga Zidane n’ait pas de fin… et en arrière-plan brille également le plus jeune de la famille Zidane, Elyaz , un défenseur de 17 ans qui joue pour la Juvenil A du Real Madrid.» La saga Zidane est donc loin d’être terminée.