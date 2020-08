LdC : le PSG et Manchester City favoris pour la victoire finale selon Arsène Wenger

Du haut de ses 34 ans de carrière d’entraîneur professionnel de football, Arsène Wenger peut aisément être considéré comme un observateur averti du jeu. Et à dix jours du quart de finale de Ligue des Champions Atalanta Bergame-PSG (le 12 août, à suivre en direct commenté sur notre site), l’Alsacien a donné son sentiment sur le champion de France. Pour lui, si Paris a régressé collectivement, il n’en reste pas moins l'un des grands favoris à la victoire finale.

Invité d’Europe 1, l’ancien coach des Gunners d’Arsenal a admis à la formation francilienne un «potentiel extraordinaire», incarné par ses deux stars Neymar et Kyllian Mbappé, et en a même fait, avec Manchester City, ses favoris en se basant sur ce seul point, déclarant : «pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux favoris sur leur potentiel.» Mais, paradoxalement, Wenger a aussi avoué trouver le PSG moins complet et moins fort collectivement qu’il y a trois ou quatre ans, soit avant l’arrivée des deux cracks offensifs. «Je les trouve un tout petit peu moins forts qu'il y a 3-4 ans. Dans la structure d'ensemble, ils étaient peut-être un peu plus complets il y a 3-4 ans, à tous les postes. La concurrence était plus forte aussi», a-t-il ajouté. Terminant son propos en assurant que, selon lui, la présence de Kylian Mbappé sur le terrain le 12 août ne faisait aucun doute.