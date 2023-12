Juventus : Max Allegri calme le jeu pour le Scudetto

La Vieille Dame est en feu. Vendredi soir, la Juve a écarté le Napoli sur le fil (1-0). Une victoire cruciale qui place provisoirement les Piémontais à la tête de la Serie A (36 points), en attendant le match de l’Inter Milan (35 points) face à l’Udinese, ce soir (20h45). Les hommes de Massimiliano Allegri sont en pleine bourre, à l’instar d’un Chiesa qui a retrouvé ses jambes et d’un Rabiot au cœur de la reconstruction. De là à jouer le titre ? L’entraîneur italien calme le jeu.

«Est-ce que je rêve du Scudetto ? Gagner ce soir était très important car nous avons mis Naples à 12 points. Nous devons continuer à travailler étape par étape, car nous faisons encore trop d’erreurs techniques. En première mi-temps, les garçons ont été bons et quand c’est compliqué, l’équipe devient un bloc de granit. Nous pouvons aussi dire que nous voulons nous battre pour le Scudetto. Mais nous devons penser à aujourd’hui. Plus nous marquons de points, plus nous avons de chances d’aller en Ligue des Champions et rester parmi les équipes les plus fortes du championnat», commente Allegri pour DAZN après le succès de taille face à Naples. La Juve est peut-être enfin de retour…