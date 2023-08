OL : le constat amer et fataliste de Corentin Tolisso avant de retrouver le PSG

Malgré un match nul décevant de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche soir (0-0), Corentin Tolisso a tout d’abord voulu retenir le positif après la rencontre. Au micro du diffuseur de la rencontre, le milieu de terrain rhodanien est d’ailleurs revenu sur la solidité défensive de son équipe, tout comme son coéquipier Rémy Riou avant lui, tout en rappelant qu’il s’agissait quand même d’un bon résultat à l’extérieur face à une équipe niçoise valeureuse et courageuse.

«Oui, je pense que c’est un bon point. Un point collectif. On a souffert mais on a souffert tous ensemble et on n’a pas rompu donc c’est une bonne chose. On est en difficulté en ce moment avec les deux premiers matchs. On a mal commencé la saison donc aujourd’hui de venir ici face à une bonne équipe de Nice et de prendre un point, on est content. Après on sait qu’il ne faudra pas jouer comme ça toute la saison, ça c’est une certitude mais au moins on repart avec au moins un point et c’est une bonne chose», a tout d’abord confié le joueur de 29 ans.

À lire

OL : Laurent Blanc fait le point sur le mercato et confirme pour Nuamah

L’OL version 2023/2024 s’en contentera

Corentin Tolisso a ensuite voulu rappeler que l’Olympique Lyonnais avait fait ce déplacement avec de nombreux absents. L’ancien joueur du Bayern Munich était d’ailleurs satisfait du résultat obtenu compte tenu de l’absence des cadres lyonnais. «On va pas se mentir les absences d’Alex (Lacazette, ndlr), Antho (Lopes) et Dejan (Lovren), on savait que ça allait être plus compliqué ici à Nice mais qu’on pouvait compter sur nous même et que si on faisait un résultat si on ramenait un point ou trois, c’était une bonne chose», a lâché le milieu de terrain des Gones.

Piqué au vif ensuite par une question d’Edouard Cissé sur les félicitations reçues malgré ce match nul décevant, Corentin Tolisso a souhaité mettre les choses au clair sur le niveau actuel de l’OL. «Pour rebondir sur ce que vous venez de dire (être félicité pour un match nul), on est l’Olympique Lyonnais de 2023/2024 et pas l’OL de 2002/2003 ou 2015/2016, aujourd’hui on a plus de difficultés. On ne va pas se prendre pour des autres. On n’est pas comme nos prédécesseurs. On a vu qu’on avait du mal en ce début de saison donc on travaille énormément à l’entraînement pour redresser la barre. Même si on est l’OL, on est content d’être venu chercher un point à Nice. On a réussi tous ensemble et ce soir c’est ce qu’on va retenir», a confirmé le milieu de terrain rhodanien.

L’OL version 2023/2024 essayera d’embêter le PSG

Interrogé sur la prochaine rencontre face au PSG, Corentin Tolisso a souhaité calmer le jeu. Selon lui, l’Olympique Lyonnais fera le maximum pour rendre fier ses supporters tout en essayant d’aller chercher une victoire ô combien importante pour la suite de la saison des Rhodaniens. «On verra ce qu’on fait, on verra comment on prépare la semaine. C’est sûr que le PSG est une très grosse équipe. Après, s’il faut faire un bloc médian ou un bloc bas face au PSG, on fera un bloc médian ou un bloc bas. En tout cas, même si on est l’OL 2023/2024, on essayera de faire le maximum pour nos supporters et d’essayer de gagner ce match», a conclu le joueur de 29 ans. Réponse la semaine prochaine face aux joueurs de Luis Enrique !