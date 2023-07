Affaire Benjamin Mendy : Memphis Depay dévoile un message touchant

C’est l’actualité de cette journée. La justice anglaise a innocenté Benjamin Mendy des neuf accusations de viol et tentative de viol. L’ancien joueur de l’OM est donc blanchi et va donc devoir se «reconstruire» comme l’a expliqué son avocate. Après avoir reçu un message de soutien de Paul Pogba, Mendy a aussi vu Memphis Depay le soutenir à travers une lettre poignante.

«Toutes les affaires rejetées. Alors qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Qui va aider ce frère à guérir ? Qui va être responsable des dégâts sur son nom ? Comment va-t-il retrouver sa carrière ? De nombreuses années d’investissement pour devenir footballeur professionnel…. Maintenant quoi!? Je n’ai jamais abordé ce sujet parce que je ne connaissais pas tous les détails, mais je lui ai parlé une fois en FaceTime derrière les barreaux et je l’ai affronté sur le terrain à quelques reprises. Je n’ai pas vu le diable dans cet homme. Nous ne pouvons pas accepter que cela nous arrive en tant qu’athlètes.. Qui va nous défendre en cas de besoin et non quand le mal est déjà fait ? Ne tournez pas la tête les gens.»

