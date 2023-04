PSG : Nicolas Tagliafico soutient Lionel Messi

Les journées se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi au PSG. Le génie argentin a une nouvelle fois vécu une soirée compliquée ce dimanche soir lors de la défaite face à Lyon (0-1). Impuissant, le septuple Ballon d’or n’a pas réussi à faire la différence face aux Gones. La Pulga s’est même fait siffler pendant l’annonce de la composition parisienne,. Après la rencontre, son coéquipier en équipe nationale, qui évolue à l’OL actuellement, Nicolas Tagliafico, a pris sa défense au micro d’ESPN.

« On a parlé du retour (en club, ndlr) qui n’a pas été facile. À un moment, on s’est dit que ce n’était pas facile de dormir avec le "décalage horaire", je dors 5 ou 6 heures et il lui arrive la même chose. Mais ce sont des choses normales quand tu joues avec l’équipe nationale et que tu as des matchs si souvent. (…) C’est normal que les gens veuillent des résultats et qu’ils attrapent un joueur comme Leo ou Mbappé. Ils pensent qu’un seul joueur va les sauver mais le football est un sport d’équipe. Nous sommes des professionnels, nous devons continuer et atteindre les objectifs du club. (…) Mais l’important est qu’il se sente heureux et peut montrer le jeu qu’il a. Pour l’instant, il est très clair qu’il veut donner le meilleur de lui-même pour gagner ici. Plus tard, nous verrons ce qui se passera. »

