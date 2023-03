Man City : Pep Guardiola avoue ne pas connaître Máximo Perrone avant son arrivée

La suite après cette publicité

Arrivé en janvier dernier à Manchester City pour une somme de 11 millions d’euros, Máximo Perrone a disputé ses premières minutes ce week-end face à Bournemouth (1-4) et en FA Cup ce mardi contre Bristol City (0-3). L’occasion pour lui de montrer tout son talent sur les pelouses anglaises… et de convaincre son entraîneur Pep Guardiola. Le stratège catalan a avoué après la qualification face à Bristol City, qu’il ne connaissait pas le milieu de terrain argentin de 20 ans avant son transfert.

« J’avais vu des vidéos et des reportages sur lui, mais honnêtement, je ne le connaissais pas et ses nouveaux coéquipiers non plus. Je l’ai vu lors des premiers entraînements et j’ai dit : "wow, comme il se déplace bien." Il est venu sur la recommandation de Joan Patsy, notre consultant en Amérique du Sud. Il avait déjà suggéré le recrutement de Gabriel Jesus et Julian Alvarez. »

