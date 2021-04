Strasbourg-PSG : Mauricio Pochettino ne sait pas encore pour Presnel Kimpembe

Confronté à de nombreuses absences pour blessures et cas de Covid-19, Mauricio Pochettino ne sait pas encore s'il alignera Presnel Kimpembe ce samedi sur la pelouse de Strasbourg (32e journée de Ligue 1). Le vice-capitaine du Paris SG a en effet laissé beaucoup de forces à Munich mercredi.

«L'équipe a eu une grande solidarité et chaque élément qui a joué mercredi a eu la bonne attitude. Je suis heureux avec Presnel Kimpembe. On décidera samedi matin notre onze de départ, on doit faire des choix car l'état physique sera important. Ce sera très difficile contre Strasbourg et nous devons répondre présents», a confié l'Argentin, qui fait face à un véritable casse-tête, en conférence de presse.