OM : André Villas-Boas met la pression sur le PSG

La défaite du PSG face à l'OL n'a pas fait que des heureux dans le Rhône. Désormais tous les concurrents du club parisien prennent conscience qu'il y a sans doute un coup à jouer cette saison. Déjà battus 4 fois en championnat, une première depuis l'arrivée de QSI dans la capitale, les hommes de Thomas Tuchel affichent une étonnante fragilité et une inconstance dans les résultats. Après ce nouveau revers au Parc des Princes ce dimanche, le PSG a même perdu la place de leader au profit du LOSC, alors que l'OL est même passé devant son adversaire dominical. De quoi nourrir quelques ambitions chez les autres formations de Ligue 1. C'est notamment le cas d'André Villas-Boas.

«Hier on a vu une équipe de l’OL très performante, qui monte en puissance. Ils ne jouent pas de coupes d’Europe, ils sont concentrés sur le championnat. Le PSG continue son aventure européenne mais va jouer les prochains tours en février. Avec cette performance, c’est intéressant pour l’OL mais on le savait qu’avec beaucoup d’investissements, des équipes peuvent relever le challenge, comme Monaco, Rennes, Lille, nous, Montpellier. Tout le monde est dans la course et c’est une année intéressante» admet l'entraîneur portugais de l'OM, qui n'oublie pas de préciser un détail essentiel. «Avec nos deux matchs de retard si on gagne on peut prendre un peu d’avance.»

Un rendez-vous important à Rennes mardi

Actuel 4e de Ligue 1, à deux points du LOSC et de l'OL, l'OM peut prendre jusqu'à 4 points d'avance en cas de victoire sur Lens et Nice mais il est encore trop tôt pour penser à une éventuelle chance de titre. «J’attends mars pour savoir. Quand on arrive là, on aura joué nos deux matchs en retard. On aura une réflexion sur les ambitions. Mais c’est vrai, j’ai vu ça dans L’Équipe, c’est le plus petit écart cette saison. Normalement, tu as une équipe avec le PSG qui est devant. Là, on est tous les six à côté si on ajoute Montpellier. Lille et Lyon montrent une régularité très bonne. Le PSG est à 4 défaites et n’est pas dans son meilleur moment. Si on gagne nos deux matchs, on dépasse tout le monde. Il faudra gagner à Rennes et les écarter au passage» prévient AVB.

Car après avoir battu Monaco ce week-end au Vélodrome, l'OM repart déjà au combat et s'attend à une confrontation délicate à Rennes ce mardi (match à suivre en live commenté sur FM), un concurrent direct aux places européennes, qui a retrouvé du poil de la bête en allant gagner à Nice ce dimanche. «On a démontré notre capacité, nos qualités. On a fait bon résultat la saison dernière là-bas (victoire 1-0). C’est un adversaire direct à l’extérieur. Ça va être dur. Ce match ne sera pas facile. » Mais un succès de plus, le 7e de suite, pourrait donner des ailes à des Marseillais qui ne demandent que ça. Prendre conscience qu'il y a bien quelque chose de grand à jouer cette saison en Ligue 1. Si le PSG ne veut pas du titre, ses concurrents ne s'en priveront pas.