CdM 2022, Argentine : Lionel Messi est en colère

Tombeuse de la Pologne sans réellement éprouver de quelconques difficultés (0-2), l'Argentine a tranquillement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, où ils retrouveront l'Australie, ce samedi (20h). S'il a été auteur d'une belle performance, Lionel Messi n'a cependant pas caché sa colère après le coup de sifflet final.

Alors qu'un pénalty des plus généreux lui avait été accordé par le corps arbitral, la Pulga a finalement buté sur Wojciech Szczęsny, qui l'a empêché d'inscrire là son troisième but de la compétition. Un raté au goût amer pour le numéro 10 de l'Albiceleste. « Je suis en colère d'avoir raté le penalty, mais je pense que l'équipe est sortie plus forte après cette erreur de ma part. Nous savions qu'une fois le premier but inscrit, cela changerait la donne », a-t-il ainsi commenté après le coup de sifflet final.