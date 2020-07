RB Leipzig : Christopher Nkunku scelle son avenir

Auteur d'une belle première saison en Bundesliga (5 buts et 13 passes décisives en 32 apparitions), Christopher Nkunku (22 ans) se sent comme un poisson dans l'eau au RB Leipzip. Et pas question d'aller voir ailleurs tout de suite pour le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2024.

«Je ne suis pas venu à Leipzig pour repartir immédiatement. Je ne vais pas encore dans un club plus grand. Je veux gagner quelque chose avec RB», a lâché l'ancien Parisien au cours d'un entretien accordé à Sport Bild. Une bonne nouvelle pour l'écurie allemande.