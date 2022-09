Le PSG a tenté de refourguer Neymar à Manchester City, Jürgen Klopp met un grosse pression sur Darwin Núñez

La suite après cette publicité

Neymar aurait été proposé à Manchester City

Christophe Galtier n’est pas pleinement satisfait du mercato de son équipe. Comme l’écrit Le Parisien, ce mercato va laisser des traces. Le Paris SG a bien dégraissé, mais la majorité des éléments ayant quitté les rangs franciliens sont partis en prêt, donc Paris prend encore en charge une grande partie des salaires. D’après Marca, le PSG a tenté un truc de fou dans les ultimes minutes du mercato jeudi soir. Les dirigeants parisiens auraient proposé Neymar à Manchester City. Le PSG aurait voulu vendre le joueur pour éviter de nouvelles batailles d’ego, surtout avec Kylian Mbappé. Bien sûr, ce sont des rumeurs et les Skyblues ont refusé catégoriquement de toute manière. Selon les mots du journaliste espagnol, le club n'avait pas l'intention d'entreprendre une signature d'une telle envergure qui aurait pu avoir des effets négatifs sur le vestiaire.

Jürgen Klopp a lourdement averti l’un de ses joueurs

Il espère que Darwin Núñez va garder son sang-froid contre Everton et qu’il ne va pas faire un nouveau mauvais geste, surtout que le derby de la Mersey est souvent sujet à des altercations entre joueurs. Rappelez-vous, contre Crystal Palace, l’attaquant uruguayen avait asséné un coup de tête à Joachim Andersen. Il a été suspendu 3 matches pour ce coup de sang. «Je lui ai donné une claque dans le cou pour qu'il n'oublie pas», a révélé Jürgen Klopp. «Utilise ta tête mais pas comme ça» s’amuse à écrire le Daily Mirror. On revoit des photos de la scène également dans le Daily Star. Enfin, comme l’explique si bien le Daily Express en reprenant les propos du tacticien allemand : «Darwin va évoluer». «Il a appris sa leçon et est en très bonne forme. Je suis à peu près sûr que rien ne se passera lors du prochain match.»

Un derby exceptionnel en Italie

Aujourd'hui à 18h ce sera le mythique derby de la Madonnina. Ce duel peut déjà être décisif pour le Scudetto comme le présente La Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose met en avant olivier Giroud et Lautaro Martinez sur sa première page. Stefano Pioli a mis le feu aux poudres en conférence de presse. Le coach de Rossoneri a déclaré que ce match va être une «grande bataille». Deux autres gros matches vont animer ce samedi en Italie. On va être à bout de souffle pour le Corriere Dello Sport. En plus du derby électrique, La Fiorentina veut stopper la Juve et Victor Osimhen veut mettre le feu au choc Lazio-Napoli.