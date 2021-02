Real Madrid : Isco espère toujours partir d'ici minuit !

Le mercato hivernal du Real Madrid est calme. Seuls deux départs sont à noter, ceux de Luka Jovic et de Martin Odegaard, tous deux prêtés, à Francfort et à Arsenal respectivement. Dans le sens des arrivées, rien à signaler, notamment parce que Zinedine Zidane a confiance en son groupe actuel, et que le club, pas aidé par la crise financière, préfère concentrer ses efforts financiers pour le prochain marché estival.

Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise d'ici minuit. Effectivement, dans les semaines qui ont précédé l'ouverture du mercato, les médias ibériques ont beaucoup parlé d'un départ d'Isco. Et voilà que le quotidien AS dévoile que l'international espagnol espère toujours partir au cours de la journée en cas d'offre jugée intéressante.

Un rôle anecdotique dans l'effectif de Zidane

Pour l'instant, aucun club n'est venu aux nouvelles, mais le joueur avait une belle cote en Angleterre et en Italie ces derniers temps. Sa relation avec le staff et Zidane serait brisée, et le fait que le Français lui ait récemment préféré le jeune Arribas, entré en cours de match lors de la défaite face à Levante le week-end dernier, n'a pas aidé. Isco pensait que le départ d'Odegaard lui donnerait un peu plus de temps de jeu, mais on en est bien loin.

Le joueur de 28 ans n'a joué que 30 minutes en Liga en 2021, deux entrées en cours de match face à Osasuna et contre Alavés. Une situation intenable, surtout en vue de l'Euro, lui qui a perdu sa place dans le groupe de Luis Enrique qui en avait pourtant fait un joueur indispensable à ses débuts à la tête de la sélection espagnole. Le joueur formé à Valence n'a plus qu'à prier qu'un club débarque le sortir de son enfer madrilène dans les heures à venir. Ce qui s'annonce compliqué selon le média...