Euro 2024 : l’UEFA reconnaît une erreur d’arbitrage lors du quart de finale Espagne-Allemagne

En juillet dernier, l’Espagne se qualifiait pour les demi-finales de l’Euro 2024 en s’imposant 2-1 après prolongation face à l’Allemagne à Stuttgart. Sauvée par Mikel Merino, auteur du but de la victoire à la dernière minute, la Roja est pourtant passée tout proche de concéder un penalty lors de ce choc. Quelques minutes plus tôt, Jamal Musiala voyait, en effet, son tir contré par la main de Marc Cucurella. Anthony Taylor, arbitre sur le terrain, et Stuart Atwell, arbitre VAR, décidaient cependant de laisser le jeu se poursuivre alors que les deux sélections étaient encore dos à dos.

Dans un rapport préparé par la Commission des arbitres de l’UEFA, l’instance a pourtant reconnu que cette action avait été mal arbitrée. «Conformément aux dernières directives de l’UEFA, le contact de la main avec le ballon qui arrête un tir au but doit être puni plus sévèrement et, dans la plupart des cas, un penalty doit être accordé, à moins que le bras du défenseur ne soit très proche du corps ou sur le corps. Dans ce cas, le défenseur arrête le tir au but avec son bras, qui n’est pas très près du corps, qui s’agrandit, donc un penalty aurait dû être accordé», précise le rapport. De quoi nourrir quelques regrets côté allemand…