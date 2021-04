Ligue des Champions : c'est l'hécatombe au PSG !

Ce samedi, le Paris Saint-Germain s'est incliné sur le score d'un but à zéro au Parc des Princes contre Lille. Par conséquent, les Dogues sont seuls en tête de la Ligue 1. Mais un nouveau rendez-vous très important arrive très vite puisque ce mercredi, les Parisiens se déplacent en Allemagne, en Bavière plus précisément, pour affronter le Bayern Munich dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Un remake de la dernière finale.

Après cette semaine de trêve internationale, pourtant, le Paris SG se frottait les mains. En effet, le meilleur buteur des Bavarois, Robert Lewandowski, était sorti blessé d'une rencontre de la sélection nationale polonaise, le rendant indisponible au moins pour le match aller et surement pour le match retour. Enfin, le karma se décidait à être du bon côté du club coaché par Mauricio Pochettino. Mais cela, c'était avant ce terrible week-end pascal.

Icardi indisponible, Danilo surveillé

Déjà privé de Leandro Paredes pour cette rencontre pour cause de suspension, les Franciliens ont vu Marco Verratti être déclaré positif à la Covid-19 et donc indisponible pour le match aller. Mais cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisque son coéquipier, qu'il a côtoyé en sélection nationale italienne, Alessandro Florenzi, vient lui aussi d'être annoncé positif au virus. Avec déjà trois joueurs manquants, la donne est compliquée.

Mais les mauvaises nouvelles pourraient ne pas s'arrêter en si bon chemin... En effet, Danilo Pereira, l'un des seuls milieux de terrain vraiment défensifs disponible, sentirait une gêne au mollet, ce qui le rendrait nécessairement moins performant. Bernat, le latéral gauche, est toujours en phase de reprise et ne devrait pas être aligné après sa blessure aux ligaments croisés survenue en début de saison. Mauro Icardi, qui se remet d'une lésion à la cuisse, ne devrait pas non plus tenir son rang. Enfin, Layvin Kurzawa, l'autre latéral gauche, souffrait aussi, comme le Portugais susmentionné, du mollet, et devrait se tester une ultime fois ce mardi lors de l'ultime entraînement du PSG en Allemagne. Quand ça ne veut pas...