Le vestiaire du Barça réagit après le décès du médecin du club

C’est une triste nouvelle que le FC Barcelone a annoncé il y a quelques heures. Alors que la formation catalane devrait affronter Osasuna pour la 27e journée de Liga, la rencontre a été annulée à la dernière minute. C’était ce qu’apprenait la presse espagnole qui évoquait un cas de force majeur. Très vite, l’information a été dévoilé : les joueurs ont appris le décès dans la soirée du médecin du club Carles Miñarro Garcia (40 ans) qui officiait avec l’équipe première depuis 2017.

«Le FC Barcelone est profondément attristé d’annoncer le décès du médecin de la première équipe Carles Miñarro Garcia ce soir. Pour cette raison, le match entre le FC Barcelone et le CA Osasuna a été reporté à une date ultérieure. Le conseil d’administration du FC Barcelone et tout le personnel présentent nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile», expliquait le club dans un communiqué. Les joueurs, choqués, ont demandé un report de la rencontre que la Liga et Osasuna ont accepté sans hésiter. Personnage emblématique du staff du Barça, Carles Miñarro Garcia serait décédé à l’hôtel, pendant la sieste juste après le repas avec l’équipe première selon les informations de la SER.

Les joueurs rendent un vibrant hommage

Ce samedi soir, plusieurs joueurs de l’équipe ont tenu à rendre hommage à un homme qui était apprécié pour son franc-parler et son professionnalisme. «Je suis à court de mots… J’envoie toute ma force et mon soutien à votre famille et à vos amis. Reposez en paix. Tu nous manqueras beaucoup et nous te porterons toujours dans nos cœurs, Carles», a écrit Ter Stegen sur son compte Instagram. «Incroyable 😭💔. Repose en paix docteur. Beaucoup de force à la famille et aux amis. Que Dieu fortifie vos cœurs dans cette période difficile», a écrit de son côté Araujo. Le milieu Gavi a aussi tenu à adresser un message pour lui rendre hommage.« Repose en paix 🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️Tu seras toujours dans nos cœurs, tu nous manqueras tellement». Pour rappel, une séquence entre les deux hommes avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois lorsque Gavi, juste après un traumatisme crânien, avait voulu reprendre la rencontre. Le médecin Carles Miñarro Garcia avait refusé en lui montrant qu’il ne connaissait même plus la date du jour. De son côté, Lamine Yamal a partagé sur ses réseaux sociaux le communiqué du Barça pour rendre hommage au médecin du club.

Le président Joan Laporta s’est aussi exprimé ce samedi soir sur la chaîne Barça TV. «Un homme aimé par tout le monde. Il est décédé cet après-midi à l’hôtel. Le staff, le coach, les joueurs, tout le monde est triste. Il venait à tous les déplacements pour s’occuper de tous les joueurs et il ne disait NON à personne. C’était un grand médecin et un grand professionnel. C’est une situation anormale, de tristesse, tout le monde l’aimait énormément. Il faut être uni dans un moment compliqué. Dans ces moments de grande douleur, nous avons considéré que la meilleure chose à faire était de demander le report du match, c’est ce que nous avons considéré et nous l’avons communiqué au président de la Liga pour lui expliquer la situation et ce qui s’est passé. Osasuna a été compréhensif, leur coach, leur président, les arbitres… Je veux les remercier», a lancé le dirigeant barcelonais. Le football catalan est en deuil ce samedi soir.