PSG : le point médical avant Clermont

Après sa large victoire (4-0), dimanche dernier, contre l’OM, le Paris Saint-Germain va tenter de poursuivre sa marche en avant sur la pelouse de Clermont, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra, cependant, se passer de plusieurs de ses cadres. Dans cette optique, le club de la capitale vient de publier son traditionnel point médical.

Ce dernier concerne Nuno Mendes, Keylor Navas, Marco Asensio et Presnel Kimpembe. Concernant le Portugais, le PSG confirme qu’il sera opéré aujourd’hui de l’ischio jambier droit. Pour le reste, le gardien numéro 2 des Rouge et Bleu présente une douleur lombaire et effectuera des exercices en salle ce jour. Asensio et Kimpembe continuent, quant à eux, leur travail avant de faire prochainement leur retour à la compétition.