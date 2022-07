Mercato : ça s'agite autour d'Allan Saint-Maximin

La suite après cette publicité

Newcastle est passé dans une autre dimension à l'automne dernier. Racheté par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF) pour 352 M€, le club anglais a désormais l'étiquette du nouveau riche collé sur son dos. Dans ce cadre, pas facile de recruter un joueur sans avoir "un tarif spécial", et ça, la direction l'a bien comprise puisqu'elle peine à recruter à bon prix. Hugo Ekitike, Moussa Diaby ou encore Alexander Isak ne viendront pas car leurs clubs se montrent trop gourmands.

Pour le moment, le seul joueur frisson des Magpies se nomme Allan Saint-Maximin. Ce dernier a déjà assuré qu'il serait toujours au club à la rentrée et de fait, il a repris l'entraînement. Newcastle en revanche ne l'entend pas forcément de la même oreille. En cas d'offre à la hauteur de ses espérances, elle verrait d'un bon œil la vente de son ailier virevoltant. Il est pourtant le plus décisif de son équipe, en témoignent ses 5 buts et 5 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues.

Newcastle repousse les avances de Chelsea et Tottenham

Il possède surtout la plus grosse cote de l'effectif sur le marché, avec Bruno Guimarães sans doute. Saint-Maximin est d'ailleurs surveillé par de grosses écuries de Premier League à en croire les informations de The Athletic. D'après le média, Tottenham et Chelsea ont pris la température via des intermédiaires pour connaître la position du joueur et des Toons. Les deux écuries londoniennes espéraient que Newcastle ne demande pas trop d'argent pour ce transfert.

C'est loupé, car c'est bien la somme de 48 M€ qui leur a été exigée pour s'offrir le Français. D'autres clubs européens ont, semble-t-il, tenté leur chance avant d'être, à leur tour, refroidis. Sauf surprise, Allan Saint-Maximin sera bel et bien un joueur des Magpies cette saison, peut-être sa dernière avant un gros transfert. Les propriétaires réfléchissent même à lui offrir une proposition de prolongation, lui dont le contrat s'achève en 2026. L'été est loin d'être fini pour l'ancien Niçois.