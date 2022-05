Newcastle : Allan Saint-Maximin dévoile où il veut jouer

Interviewé par Goal, l’attaquant de Newcastle Allan Saint-Maximin a évoqué son avenir. Le français de 25 ans qui est engagé avec les Magpies jusqu’en juin 2026, a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter son club, même s’il reconnait avoir eu des offres de plus grosses équipes.

« Pour être honnête, en ce moment, je ne me vois pas quitter Newcastle. Après ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Plusieurs grands clubs m'ont approché pour un futur transfert. Ce sont des clubs qui ne sont pas venus me chercher quand j'étais à Nice. Newcastle est arrivé à un moment très important de ma carrière. Ils m'ont donné beaucoup de confiance. Je suis une personne très reconnaissante. C'est pourquoi, d'ailleurs, même dans les moments où ça pouvait être très compliqué pour le club, comme la saison dernière, j'ai décidé de ne pas partir. Je me sens bien ici », a déclaré Saint-Maximin, qui a disputé 34 matches cette saison avec Newcastle, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. L’attaquant français et ses coéquipiers affronteront ce dimanche Manchester City (17h30).