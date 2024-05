Liga : le Real Madrid accroché par le Bétis avant de retrouver Dortmund en finale de C1

La fin de saison approche pour le Real Madrid. Avant de mettre le cap sur Wembley pour y disputer la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund programmée samedi prochain, le club madrilène avait une ultime bataille à livrer en championnat contre le Real Bétis. Si l’enjeu autour de cette rencontre était quelconque pour la formation merengue, sacrée championne d’Espagne pour la 36e fois de son histoire, Carlo Ancelotti sortait malgré tout l’artillerie lourde, en témoigne la présence dans le onze de départ de Bellingham, Kroos - pour sa dernière en Liga -, Vinicius Jr ou encore de Courtois, préféré à Lunin pour défendre les cages madrilènes.

Classement Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 95 38 61 29 8 1 87 26 7 Betis 57 38 3 14 15 9 48 45

Confronté à une équipe de Séville revancharde après sa défaite de la semaine passée contre la Real Sociedad, le Real Madrid a peiné à faire la différence et a même cru être mené au score avant la pause. Finalement, le VAR en a décidé autrement en refusant le but de Cardoso, à l’affût sur un ballon boxé de Courtois, pour une position de hors-jeu d’un de ses coéquipiers sur l’action (39e). Au retour des vestiaires, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Vinicius Jr répondant à Perez sans connaître la réussite escomptée (51e, 52e). Alors que le Real Madrid a insisté via Bellingham, auteur d’une frappe puissante bloquée par Vieites (56e), Miranda a forcé par la suite Courtois à s’employer pour repousser le tir de l’Espagnol (61e). Bousculé par une formation andalouse entreprenante, le Real Madrid s’est contenté d’un match nul et vierge au Santiago Bernabéu. Malgré tout, la Maison Blanche termine la saison en étant la seule équipe de Liga a n’avoir jamais perdu à domicile.