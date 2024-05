Serie A : la Salernitana frustre l’AC Milan pour sa dernière à domicile

Suite de la 38e et dernière journée de Serie A, ce samedi. Dans le prolongement de la victoire de la Juventus Turin devant Monza plus tôt dans la journée, un autre cador italien était attendu sur le pont. Battu par le Torino la semaine passée, l’AC Milan entendait boucler son exercice par un succès face à la Salernitana à San Siro. Poussé par son public, le club lombard a maîtrisé son sujet face à la lanterne rouge en première période en prenant deux buts d’avance par l’intermédiaire de Rafael Leao (1-0, 22e) et d’Olivier Giroud (2-0, 27e), buteur pour son dernier match sous les couleurs rossonero. Au retour des vestiaires, Simy a relancé le suspens pour les Granata (2-1, 64e) avant que Davide Calabria ne fasse à nouveau le break pour les Lombards (3-1, 77e).

La suite après cette publicité

Classement Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 75 38 27 22 9 7 76 49 20 Salernitana 17 38 -49 2 11 25 32 81

Alors que l’AC Milan se dirigeait tout droit vers un succès, c’était sans compter un sursaut d’orgueil des visiteurs qui parvenaient à accrocher le point du nul dans les dix dernières minutes grâce un but de Junior Samba (3-2, 87e), imité in extremis par Simy (3-3, 89e). À noter que ce résultat ne change absolument rien au destin des deux équipes. Dauphin de l’Inter Milan, l’AC Milan s’était déjà assuré une participation à la prochaine Ligue des Champions au contraire du club de Salerne qui retrouvera l’antichambre de la Serie A l’an prochain.