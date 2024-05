CdF : le groupe de l’OL pour défier le PSG en finale

L’OL revient de loin, très loin. Après un début de saison catastrophique, le club rhodanien a su se relever sous la houlette de Pierre Sage pour terminer à la 6e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa. Mais la saison n’est pas terminée et l’histoire peut être encore plus belle avec cette finale de Coupe de France face au PSG. Ce samedi soir, les Lyonnais tenteront de rêver d’un nouveau titre dans leur palmarès.

Et ils pourront compter sur un groupe au complet. L’OL vient de dévoiler le groupe qui s’est envolé pour Lille pour cette finale. Aucune surprise ni aucun absent de dernière minute n’est à déplorer. Les jeunes Kumbedi et Diawara sont bien présents dans le groupe tout comme les cadres Lacazette, Tolisso ou encore Cherki. En revanche, comme préssenti, Lovren, Diomandé, Akouokou et Lepenant ne sont pas dans le groupe.