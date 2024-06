PSG : la guerre est déclarée entre Khvicha Kvaratskhelia et Naples !

Forcément, la plupart des fans de foot ont le regard porté sur l’Allemagne et cet Euro 2024 actuellement. Mais des choses assez fortes se passent dans le sud de l’Italie dans le même moment. Effectivement, si le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia semblait bouclé avec la presse italienne qui annonçait un accord pour une prolongation à Naples, enterrant au passage toute possibilité de le voir signer au PSG, il y a eu un gros retournement de situation.

La suite après cette publicité

Mamuka Jugeli, agent du joueur, a ainsi pris la parole dimanche soir pour expliquer que son client veut partir : « nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas ». Le père du joueur a aussi tenu des propos allant dans ce sens : « je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière, trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup ».

À lire

Real Madrid : un ancien joueur du PSG et de l’OM donne son avis sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Naples tape du poing sur la table

Les intentions du clan Kvaratskhelia sont donc très claires. Mais celles du Napoli aussi. Dans la nuit, un message a été publié sur le compte X de la formation italienne, avec un message très clair sur la situation du joueur de 23 ans. « En référence aux déclarations de l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n’est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l’avenir d’un joueur sous contrat avec Naples mais bien le club !!! Fin de l’histoire », peut-on y lire.

La suite après cette publicité

Un message très clair, et la genèse d’un nouveau feuilleton qui risque de durer tout l’été. Quoi qu’il en soit, c’est potentiellement une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, dont l’intérêt pour le joueur avait déjà été confirmé par l’agent dans un passé récent. Très dur en négociation, Aurelio de Laurentiis va cependant être un énorme obstacle dans ce dossier du remplaçant de Kylian Mbappé…