Euro 2024 : l’Angleterre fracasse ses joueurs !

Drôle de début pour les Three Lions. Certes, les Anglais ont pris les trois points face à un rival tenace, lançant donc leur Euro sur une bonne note. Mais la prestation collective, tout comme beaucoup de performances individuelles, n’ont pas du tout convaincu la critique outre-Manche. Il faut dire que la deuxième période a été particulièrement indigeste et qu’au vu de la qualité des joueurs de l’effectif britannique, on pouvait attendre bien mieux.

Sans surprise, les médias anglais et les consultants se sont montrés très critiques. Il n’y a que Jude Bellingham, auteur du seul but de la rencontre, qui se sauve et qui reçoit quelques éloges. « Je ne peux pas croire à quel point il a été bon », a par exemple lancé l’ancien international anglais et désormais consultant pour Sky Sports, Paul Merson. Tout le contraire d’un Phil Foden descendu en flammes.

Foden prend cher

« Phil Foden devrait être hors du terrain. Il est mauvais avec le maillot de l’Angleterre », a par exemple lancé l’ancien joueur Jamie O’Hara. « Le grand sujet de discussion pour moi ce soir était Phil Foden. Je pense que les 20 premières minutes, il s’est mis dans de très bonnes positions. Nous devons trouver un moyen de tirer le meilleur parti de lui », a expliqué Micah Richards, ancien de City et des Three Lions, suivi par Cesc Fabregas : « un joueur de cette classe, de ce niveau, de ce talent, pour moi parfois, il n’a même pas besoin que l’entraîneur lui dise ce qu’il doit faire. Il doit le vouloir plus que les autres et pour moi aujourd’hui, Jude (Bellingham) a montré qu’il est un peu au-dessus de lui à cet égard ».

Pour sa part, Jamie Carragher, qu’on ne présente plus, s’en est pris à Harry Kane mais surtout à Southgate dans sa colonne pour The Telegraph. « Si le rôle d’Harry Kane ne change pas, l’Angleterre ne peut pas gagner l’Euro. Il n’a touché que 2 ballons en première période. Pour un joueur de sa classe, c’est très inquiétant », a écrit l’ancien défenseur, qui estime que le système du coach britannique bride l’attaquant bavarois. Trent Alexander-Arnold a aussi écopé de quelques critiques dans la presse anglaise. Les Three Lions devront faire mieux face au Danemark jeudi.