Man City : Erling Haaland vaudrait un milliard d’euros

Erling Haaland va entamer une troisième saison sous les couleurs de Manchester City. Son agente, Rafaela Pimenta, a confirmé que son joueur continuerait chez les Sky Blues. Elle a également estimé la valeur de son joueur sur le marché des transferts. Pour elle, son joueur vaudrait un milliard d’euros, un prix qu’elle justifie dans une interview pour Flashscore.

« Quand j’ai dit que ce montant correspondait à 'sa valeur’, je ne parlais pas de sa 'valeur de transfert’. Je parlais de la valeur d’un joueur de haut niveau à cet âge, avec une énorme marge de progression - et quand j’ai dit cela, il n’avait même pas fait le triplé - un joueur qui a terminé meilleur buteur de la Premier League malgré une blessure de deux mois… C’est un joueur à fort potentiel (…). Son profil représente une valeur énorme aux yeux des sponsors et des clubs, ainsi qu’en termes de vente de maillots et d’exposition médiatique. Et tout cela mis bout à bout : les ventes de billets, les droits TV, tout ce qu’Erling gagnera au cours de sa carrière, je suis convaincu que cela dépassera le milliard », a-t-elle essayé de convaincre.