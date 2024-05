Phil Foden n’a jamais voulu partir de City

Joueur de la saison de Premier League, Phil Foden marche sur l’eau depuis de nombreux mois. L’Anglais a porté Manchester City vers le titre du championnat anglais, et il aura également l’opportunité de briller en finale de la FA Cup. Pourtant, le jeune attaquant n’a pas toujours été titulaire sous les ordres de Pep Guardiola. Au début de sa carrière professionnelle, il a évolué aux côtés de très grands joueurs tels que Sergio Agüero, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, David Silva, Bernardo Silva ou encore Kevin De Bruyne. Encore la saison dernière, des médias avaient affirmé que Phil Foden avait même des envies d’ailleurs. Le joueur de Manchester City dément.

« Je n’ai jamais eu l’intention de partir de Manchester City. Je croyais ce que disait le manager. Je croyais au processus. Quand je ne jouais pas, je savais qu’il y avait des meilleurs joueurs. Plus je grandissais, plus le temps passait, et plus les opportunités sont arrivées», a-t-il confié à la BBC. Malgré son jeune âge, Phil Foden devra également porter les Three Lions à l’Euro dans quelques semaines en Allemagne.