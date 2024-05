Vidéo : le but de Jake O’Brien pour relancer l’OL contre le PSG

La finale de la Coupe de France 2024 nous offre une sacrée finale entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Après une excellente entame des Franciliens qui ont marqué deux fois via Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, les Rhodaniens ont réagi en seconde période.

La suite après cette publicité

Sur un corner botté par Rayan Cherki, Jake O’Brien a surgi au premier poteau pour conclure d’un sacré coup de casque afin de remettre les Gones à 2-1 (55e). Une belle révolte sonnée par l’Irlandais qui a permis de redonner du dynamisme dans cette finale.