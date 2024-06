EdF : Marcus Thuram parle de sa complicité avec Mbappé et Dembélé

Lundi soir, Marcus Thuram, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient animer l’attaque de l’équipe de France contre l’Autriche, pour le premier match des Bleus à l’Euro. Les trois hommes se connaissent bien, et le premier cité a évoqué leur complicité sur et en dehors du terrain au micro de Téléfoot.

La suite après cette publicité

«Avec Kylian et Ousmane, on se connaît depuis l’adolescence. Donc que ce soit en dehors et sur le terrain, on se connaît presque par coeur, et le plus important on se veut du bien, et je pense que ça se voit sur le terrain. Ousmane c’est plus les crochets courts, moi je préfère prendre la profondeur, et Kylian sur le côté gauche. Nous sommes trois joueurs qui aiment les mêmes choses, mais dans différents aspects du jeu. Des consignes ? Surtout sur le repli défensif, sur l’aspect offensif, il (Didier Deschamps) nous fait assez confiance pour inventer et créer», a confié l’avant-centre de l’Inter Milan. En espérant pour les Bleus que leur entente porte ses fruits face à l’Autriche.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 pour la France peut vous rapporter jusqu’à 646€.