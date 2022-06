Allan Saint-Maximin met le feu au mercato de Newcastle

La suite après cette publicité

Newcastle est attendu au tournant. Racheté en octobre dernier par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF) pour un montant de 352 M€, le club anglais avait frappé fort lors du mercato d'hiver en déboursant 110 M€ pour s'offrir Bruno Guimarães, Kieran Trippier, Chris Wood, Dan Burn et Matt Targett. On s'attendait donc à ce que les Magpies cassent encore leur tirelire cet été. Mais le Telegraph a indiqué il y a quelques semaines que les Toons auraient une enveloppe de 70 M€ pour recruter. Une belle somme certes, mais insuffisante puisque les prix s'envolent durant l'intersaison.

Les Magpies sont prêts à sacrifier le Français

Cela n'empêche pas Newcastle de tenter des coups. Yannick Ferreira Carrasco, Nabil Fekir, Lucas Paqueta, Adama Traoré ou encore Arnaut Danjuma ont été liés aux Britanniques. Mais ces derniers ont surtout deux cibles en tête, à savoir Sven Botman (LOSC) et Hugo Ekitike (Reims). Toutefois, pour l'un comme pour l'autre, la concurrence est féroce et les prix devraient grimper. Ce qui n'arrange pas les Toons. D'après le Daily Mail, l'écurie anglaise va devoir dégraisser pour lever des fonds et boucler ces dossiers. Elle pourrait ainsi être contrainte de sacrifier un joueur disposant d'une belle cote : Allan Saint-Maximin.

Arrivé en 2019, le Français a rapidement répondu aux attentes. Cette saison, le footballeur âgé de 25 ans a été titulaire à 35 reprises en 37 matches toutes compétitions confondues. Le temps d'inscrire 5 buts et de délivrer 5 passes décisives. L'ancien joueur de l'ASSE a aussi fait parler de lui suite à une polémique née après une interview donnée à So Foot. «Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens.» Des propos jugés irrespectueux par son club. Le joueur a calmé le jeu en présentant des excuses publiques.

Saint-Maximin ne veut pas partir

Un épisode déjà oublié par les Magpies, qui font face à un véritable dilemme concernant Allan Saint-Maximin. Malgré son apport, ils veulent le vendre et ont même fixé son prix à 40 M£, soit 46,3 millions d'euros. Un montant jugé trop élevé par les écuries qui sont intéressées par lui, à savoir Chelsea et Tottenham. Newcastle doit aussi composer avec un joueur qui n'est pas prêt à changer d'air cet été. Sous contrat jusqu'en 2026, il souhaite être augmenté. Conscient de sa frustration, son club est toutefois limité par sa structure salariale et ne peut pas lui offrir le salaire qu'il demande. La porte est donc ouverte pour lui.

Mais comme il l'a indiqué le mois dernier à Goal, son plan est bien différent. «Pour être honnête, en ce moment, je ne me vois pas quitter Newcastle. Après ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Plusieurs grands clubs m'ont approché pour un futur transfert. Ce sont des clubs qui ne sont pas venus me chercher quand j'étais à Nice. Newcastle est arrivé à un moment très important de ma carrière. Ils m'ont donné beaucoup de confiance. Je suis une personne très reconnaissante. C'est pourquoi, d'ailleurs, même dans les moments où ça pouvait être très compliqué pour le club, comme la saison dernière, j'ai décidé de ne pas partir. Je me sens bien ici.» Newcastle est prévenu, Allan Saint-Maximin compte bien jouer les prolongations !