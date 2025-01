CAN 2025 : Walid Regragui ne voit pas encore le Maroc comme favori

Ce lundi 27 janvier, le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a eu lieu au Théâtre National Mohammed V de Rabat, au Maroc. Le pays hôte, qui faisait partie du chapeau 1, a hérité du Mali, de la Zambie et des Comores dans le groupe A. Mustapha Hadji, légende du football marocain, a ainsi réagi après le tirage en affichant sa confiance tout en reconnaissant la difficulté du groupe.

«Je pense que c’est un groupe difficile quand même, parce que le Mali, la Zambie et les Comores, on les connaît bien pour les avoir joués plusieurs fois. Le Mali c’est comme un derby, ça va être un match très difficile, sans négliger les autres équipes qui sont embêtantes, c’est des équipes de caractère. Il va falloir se concentrer. Après, on joue chez nous donc il y a cette pression positive du public qui va faire en sorte qu’on va s’en sortir largement de ce groupe», explique-t-il. Ce à quoi, le sélectionneur Walid Regragui a simplement régi par «Inchallah», avant d’ajouter plus tard : «Tous les groupes sont équilibrés. Le Mali est fort, la Zambie, on la connaît bien, et les Comores, qui ont fini premières devant la Tunisie, sont une équipe solide».