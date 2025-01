Le tirage intégral de la Coupe d’Afrique des Nations 2025

Les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 ont découvert leurs adversaires ce lundi 27 janvier, lors du tirage au sort organisé au Théâtre national Mohammed V de Rabat. Cette 35e édition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, se déroulera au Maroc, qui accueillera l’élite du football africain, avec l’espoir de succéder à la Côte d’Ivoire, tenante du titre. L’Algérie, le Cameroun, l’Égypte ou encore le Sénégal seront ainsi présents, mais pas le Ghana, quadruple champion d’Afrique, absent pour la première fois en 20 ans après son élimination au détriment de l’Angola et du Soudan.

La suite après cette publicité

À l’issue du tirage, les équipes ont été réparties en six groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale, lançant ainsi la phase à élimination directe de ce rendez-vous continental majeur. Cette compétition représente également une répétition générale pour le royaume chérifien, qui coorganisera la Coupe du monde en 2030. Les rencontres se tiendront dans six villes emblématiques : Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat, Agadir et Fès. Les 24 sélections, réparties en quatre chapeaux selon leur classement FIFA, offrent un tirage promettant des affiches de haut niveau dès la phase de groupes.

Le Maroc et l’Algérie s’en sortent bien, plus compliqué pour la Côte d’Ivoire

Le tirage de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 promet des affiches captivantes dès la phase de groupes. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte et l’un des favoris, affrontera le Mali, la Zambie et les Comores, dans une poule équilibrée où les Lions de l’Atlas tenteront de briller devant leur public. Le groupe B mettra en lumière une lutte intéressante entre l’Égypte et l’Afrique du Sud, tandis que l’Angola et le Zimbabwe chercheront à créer la surprise face à ces poids lourds du football africain.

La suite après cette publicité

Le groupe C sera le théâtre d’un choc entre le Nigeria et la Tunisie, deux cadors du continent, avec l’Ouganda et la Tanzanie en outsiders ambitieux. Dans le groupe D, le Sénégal, aura fort à faire face à la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Enfin, le groupe F s’annonce particulièrement relevé avec la Côte d’Ivoire, championne en titre, qui croisera le fer avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique.

Le tirage au sort de la phase de groupes

Groupe A

• Maroc

• Mali

• Zambie

• Comores

Groupe B

• Égypte

• Afrique du Sud

• Angola

• Zimbabwe

Groupe C

• Nigeria

• Tunisie

• Ouganda

• Tanzanie

Groupe D

• Sénégal

• République démocratique du Congo

• Bénin

• Botswana

Groupe E

• Algérie

• Burkina Faso

• Guinée équatoriale

• Soudan

Groupe F

• Côte d’Ivoire

• Cameroun

• Gabon

• Mozambique

La répartition des chapeaux

Chapeau 1 : Maroc (pays hôte), Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria et Côte d’Ivoire

La suite après cette publicité

Chapeau 2 : Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo et Burkina Faso

Chapeau 3 : Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale et Bénin

Chapeau 4 : Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe et Botswana