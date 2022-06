Kylian Mbappé a fait sensation à la Draft NBA

En vacances, Kylian Mbappé en a profité pour assister à la Draft NBA au Barclays Center de New York, jeudi soir. Sollicité par les médias, le Français a été interrogé sur le poste qu'il occuperait s'il était basketteur : «je ne sais pas parce que je ne suis pas si bon au basket. Je suis meilleur dans les gradins à regarder les matchs et profiter du moment.» Egalement interrogé sur sa franchise préférée, KM7 révélait, dans un très bon anglais, supporter l'équipe de Lebron James : «mon équipe de NBA, c’est les Lakers. Je pense qu’ils vont changer beaucoup de choses. Je crois qu’ils ont changé de coach et de manager. J’espère qu’ils décrocheront la bague l’année prochaine.»

Enfin, le champion du monde a été interrogé sur les différents jeunes joueurs draftés durant la soirée, en profitant pour leur donner un conseil : «tout d’abord, ils doivent profiter du moment. Comme je le disais, ça n’arrive qu’une fois dans la vie mais c’est seulement le début de quelque chose de grand. Ils doivent travailler, ils savent que c’est dur en NBA mais je suis confiant parce que s’ils sont là, c’est parce qu’ils ont beaucoup de talent.»