L’AS Monaco terrasse le PSG

Choc de haut de tableau en Ligue 1 ce vendredi soir entre l’AS Monaco (3e de L1) et le PSG (solide leader du championnat). «C’est l’un des plus grands défis de la saison. Il y a beaucoup de motivation et de concentration», a expliqué Adi Hütter concernant ce match toujours spécial contre le champion de France en titre. Pourtant et en dépit des récentes performances de l’ASM en championnat à domicile, le club de la Principauté, qui reste sur trois victoires de suite à la maison face au PSG, a ses chances à Louis II ce vendredi soir à 21 heures face à une formation du PSG, décimée en défense, qui aura forcément la tête à Anoeta pour son 1/8e de finale retour de la Ligue des champions prévu mardi.

Monaco bat le PSG cote à 3,25

Sur le papier, Monaco reste sur plusieurs contre performances à domicile. Mais l’ASM n’en finit plus de prouver qu’il est fort contre les forts cette saison avec 22 points pris contre le top 9 de Ligue 1. Le PSG, qui reste sur un nul miraculeux face à Rennes (1-1) en championnat, aura sûrement la tête à son match de Ligue des champions face à la Real Sociedad. De quoi permettre à Monaco de l’emporter ? S’il on se fie aux statistiques, c’est fort possible puisque l’ASM reste sur trois victoires consécutives face au PSG en L1 à Louis II. Quoi qu’il en soit, la bande à Adi Hütter, qui a retrouvé le podium de L1 le week-end dernier, voudra consolider sa troisième place au classement tandis que Paris sait qu’il peut encore griller quelques jokers à 11 journées de la fin du championnat avec ses 11 points d’avance sur son dauphin Brest et ses 14 points sur… Monaco.

Monaco marque sur pénalty, cote à 5,25

A Monaco, le pénalty est un art difficilement maîtrisé. Mais les temps changent et l’ASM a décidé de frapper fort en imposant Wissam Ben Yedder en tireur principal et en déclassant Folarin Balogun, tireur malheureux depuis le début de la saison. Toujours riche en penalty à Louis II ces dernières saisons en faveur de Monaco, cet ASM-PSG pourrait de nouveau profiter au club du Rocher notamment grâce à la vivacité des offensifs monégasques qui risquent de faire passer une sale soirée à une défense parisienne privée de Marquinhos et de Danilo Pereira. Monaco buteur sur penalty ? Un coup à tenter à n’en pas douter.

Monaco gagne 2-1 face au PSG cote à 9,90

Avec une défense expérimentale Lucas Hernandez-Beraldo, Luis Enrique sait qu’il va souffrir face à la deuxième attaque de Ligue 1 derrière… le PSG qui est resté muet seulement à deux reprises cette saison en championnat, la dernière fois à Clermont le 30 septembre dernier… une éternité. Pour toutes ces raisons, nous voyons une courte victoire 2-1 de Monaco face au PSG à la cote suffisamment forte pour forcer le destin.

