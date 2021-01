Rob Holding prolonge le plaisir à Arsenal

Arrivé à Arsenal en 2016 en provenance de Bolton, Rob Holding n'a jamais vraiment été titulaire sur la durée, mais il semble enfin s'accrocher à ce poste sous les ordres de Mikel Arteta. Le défenseur central de 25 ans a disputé 18 matches cette saison et enchaîne des prestations tout à fait honorables. Cela a donc poussé les Gunners à le conserver en augmentant la durée de son contrat. Le voici désormais lié au club londonien jusqu'en juin 2024.

Il dispose également d'une année optionnelle activable par le club. Le directeur technique Edu s'est félicité de cet accord : «nous sommes très heureux d'avoir signé avec Rob une nouvelle prolongation de contrat. Il a 25 ans, il arrive donc au sommet de sa carrière, et nous sommes ravis qu’il soit avec nous pendant ces années importantes. Rob a fait preuve d'une grande qualité et d'une grande maturité sur et en dehors du terrain ces derniers mois et se développe bien.»