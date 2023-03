PSG : Ethan Mbappé, ça donne quoi ?

La suite après cette publicité

Chez les Mbappé, le football est une histoire de famille. Wilfried, le père, est un ancien footballeur de niveau régional devenu par la suite entraîneur des moins de 15 ans à l’Association Sportive de Bondy. Son fils adoptif, Jires Kembo Ekoko, est passé notamment par le Stade Rennais. Kylian, son fils aîné, est lui déjà une superstar en équipe de France mais également au Paris Saint-Germain. Difficile pour Ethan, le petit dernier du clan Mbappé, de ne pas attraper le virus du ballon rond. Comme KM7, c’est à Bondy qu’il a pris sa première licence en 2012.

Ethan, l’autre Mbappé

Deux ans plus tard, en 2017, il a suivi son frère qui venait d’être transféré de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain. Le début d’une nouvelle aventure pour Ethan. Dans l’ombre de son illustre aîné, le jeune homme membre de la génération 2006, celle de Warren Zaïre-Emery, a fait tranquillement ses classes au sein de l’écurie francilienne. Cette saison, il évolue avec l’équipe U19. Une formation avec laquelle il a disputé la Youth League, où il est apparu à 6 reprises (2 assists). Mais Paris a été éliminé de cette compétition.

Ethan Mbappé a aussi eu le privilège de s’entraîner à quelques reprises avec le groupe professionnel. À 15 ans, ce pur gaucher a même joué 15 minutes avec l’équipe première lors d’un amical face au Paris FC en décembre dernier. Dans le groupe en l’absence des mondialistes, il avait remplacé Fabian Ruiz au Camp des Loges (2-1). Quelques jours plus tard, le jeune homme, qui avait fêté ses 16 ans le 29 décembre, a fait parler de lui à nouveau. Sa réaction lors du retour de Lionel Messi, vainqueur du Mondial avec l’Argentine, avait fait le tour du monde.

Un avenir à régler

En effet, le frère de KM7 a eu un regard noir. Ce qui avait provoqué pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Depuis, le jeune milieu de terrain continue son chemin, lui qui jongle entre le football et les études. Récemment, Le Parisien a d’ailleurs expliqué qu’il suit des cours supplémentaires à la demande de sa famille. Mais c’est sur les terrains qu’il voit son avenir. Le joueur, qui a signé un contrat aspirant de 3 ans en 2021, est l’un des Titis à suivre. Outre son nom très célèbre, Ethan Mbappé possède aussi des qualités. Et qui de mieux que Zoumana Camara, son entraîneur chez les U19, pour en parler.

Sur les ondes de RMC Sport, il a évoqué son cas dans le podcast Scouting. «C’est un très jeune joueur, qui continue à se développer. Il a une qualité de passe, une bonne qualité de relance, il joue très bien entre les lignes. Il doit améliorer sa qualité de jeu long, notamment dans la dernière passe. Il a tendance à les faire au sol, alors que ce sont des ballons qui doivent parfois arriver au-dessus. Il a un bon volume de jeu. Il doit aussi gagner en agressivité positive, mais c’est aussi dû à son développement. Il n’a que 16 ans, il continue à grandir, il faut qu’il s’étoffe un peu, qu’il s’épaississe un peu.» Puis, l’ancien joueur du PSG et de l’équipe de France a pointé les différences entre Ethan et Kylian Mbappé.

«Il a un bon état d’esprit et ce n’est pas facile par rapport au contexte. C’est une évidence, je lui dis, il le sait, il doit tracer son propre chemin. Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible, il trace son chemin au milieu de terrain, c’est bien pour lui.» Un chemin qui pourrait le mener ailleurs qu’à Paris, où son contrat s’achève en 2024. Une date importante puisque c’est aussi à ce moment-là que Kylian, qui rêve toujours de Madrid, pourrait s’en aller. Il reste à savoir si Ethan le suivra encore cette fois-ci. Habitué à avancer avec l’étiquette de "frère de" qui lui colle au maillot, Ethan Mbappé veut plus que jamais se faire un prénom. À lui de jouer !