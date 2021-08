Bayern Munich : Lucas Hernandez de retour à l'entraînement collectif

Bonne nouvelle pour Nagelsmann et Deschamps. Touché au genou gauche pendant l'Euro 2020, Lucas Hernandez (25 ans) avait manqué la suite de la compétition avec l'équipe de France et a dû se faire opérer au début du mois de juillet. Une opération qui l'a obligée à manquer la reprise de la Bundesliga avec le Bayern Munich, contre le Borussia M'Gladbach (1-1). Mais Julian Naglesmann, l'entraîneur bavarois, a annoncé que l'international français avait repris le chemin de l'entraînement, ce lundi.

Lucas a repris l'entraînement avec le ballon aujourd'hui. On est contents et on espère qu'il reviendra le plus vite possible, mais il lui faut du temps, a déclaré Julian Nagelsmann en amont du match de Supercoupe d'Allemagne entre les Munichois et le Borussia Dortmund, ce mardi. Le retour à la compétition du latéral gauche ne devrait pas tarder et il pourrait être apte pour le prochain rassemblement des Bleus, début septembre, à l'occasion des éliminatoires pour le prochain Mondial contre la Bosnie-Herzégovine (01/09), l'Ukraine (04/09) et la Finlande (07/09).