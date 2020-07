Coupe du monde 2022 : le calendrier est connu

Devant se disputer au Qatar en 2022, la prochaine Coupe du monde va se dérouler sur la tranche novembre-décembre comme prévu. En effet, le calendrier vient d'être dévoilé et on connaît les horaires et les dates des rencontres. La compétition sera lancée le lundi 21 novembre 2022 à 13h (il sera 11h en France ndlr). La sélection qatarie affrontera ainsi un de ses trois adversaires en phase de poules à l'occasion du match d'ouverture.

Prévus à 13h, 16h, 19h et 22h (11h, 14h, 17h et 20h en France ndlr), les rencontres de la phase de poules auront lieu jusqu'au vendredi 2 décembre. Les matches de la phase à élimination directe se dérouleront soit à 18h (16h en France ndlr), soit à 22h (20h en France ndlr) jusqu'au dimanche 18 décembre et la finale. Celle-ci débutera à 18h dans le stade Lusail.