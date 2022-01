West Ham suit Ludovic Ajorque

Avec un seul 9 de métier, West Ham est un peu juste offensivement. Depuis de nombreux mois, les Hammers sont en quête d'un attaquant supplémentaire, mais ne semblent pas pressés de trouver le renfort idoine. Il n'empêche que le club anglais prospecte ici ou là. Selon nos informations, West Ham, qui est quatrième de Premier League, suit attentivement les performances de l'attaquant strasbourgeois Ludovic Ajorque.

Auteur de 26 buts et de 10 passes décisives sur les 18 derniers mois, le Réunionnais de 27 ans, dont le profil est taillé pour la Premier League, est l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 et [l'actuel 2e meilleur buteur de L1]((https://www.footmercato.net/france/ligue-1/buteur). S'il paraît peu probable que le Racing laisse filer son meilleur joueur cet hiver, Strasbourg pourrait être attentif à des offres importantes l'été prochain. Pour rappel, Ludovic Ajorque est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club alsacien.