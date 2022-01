Ligue 1 : l'AS Monaco domine Clermont et intègre le top 5, Strasbourg renverse Montpellier

Quelques minutes après la lourde défaite des Girondins de Bordeaux contre le Stade Rennais (0-6), la 21e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 15h. Sur sa pelouse du Stade Louis-II, l'AS Monaco (7e, 30 pts) accueillait notamment le Clermont Foot 63 (15e, 18 pts). L'objectif était simple pour le club du Rocher : s'imposer pour se rapprocher du top 5 mais aussi du podium. Le CF63 souhaitait lui s'éloigner de la zone rouge. De retour après avoir contracté le Covid-19, Ben Yedder débutait sur le banc mais les Asémistes n'avaient pas besoin de lui pour faire la différence. Après 2 minutes de jeu, Diop obtenait d'ailleurs un penalty mais l'arbitre le refusait après avoir visionné le ralenti.

Mais l'ASM commençait à dérouler juste avant la pause. Bien servi par Jean Lucas, Diop marquait en remportant son face-à-face avec Djoco (45e+2, 1-0). Récemment nommé entraîneur du club de la Principauté, Philippe Clement lançait Ben Yedder à la pause, et le numéro 10 se montrait rapidement. Après un but sur une passe de Caio Henrique (55e, 2-0), l'international tricolore remettait ça sept minutes plus tard sur penalty, qu'il avait lui-même obtenu (62e, 3-0). Le latéral brésilien y allait même de son but par la suite (83e, 4-0). À domicile, l'AS Monaco faisait donc le show et s'imposait facilement pour prendre la cinquième place. Clermont se retrouvait seizième au classement.

Superbe opération pour les Grenats !

Car si l'AS Monaco se retrouve dans le top 5 après sa victoire, c'est aussi grâce au résultat du match entre le RC Strasbourg Alsace et le Montpellier HSC. Sixièmes (31 pts) avant le début du multiplex, les Héraultais se déplaçaient en effet sur la pelouse des Strasbourgeois (8e, 29 pts). Avec la réalisation de Mollet en début de rencontre à la Meinau, l'équipe d'Olivier Dall'Oglio pensait s'imposer sur le score de 1-0, mais l'expulsion sévère de Wahi (66e) changeait beaucoup de choses et Waris égalisait pour le RCSA (77e, 1-1). Derrière, Thomasson (84e, 2-1) et Gameiro (86e, 3-1) offraient le victoire à leur équipe. Du coup, le MHSC se retrouvait à la huitième place, juste derrière son adversaire du jour qui montait d'un petit rang. Mais il n'y avait pas que des matches du haut de tableau ce dimanche.

Au Stade Auguste-Delaune, le Stade de Reims (14e, 24 pts) et le FC Metz (19e, 16 pts) avaient rendez-vous. Grâce à la seule réalisation du match inscrit par Niane (61e, 0-1), les Grenats l'emportaient sur la plus petite des marges pour grimper à la quinzième place et donc respirer un peux mieux. Le SDR restait lui au quatorzième rang. Enfin, sur la pelouse du Moustoir, le FC Lorient (17e, 17 pts) et l'Angers SCO (11e, 26 pts) se quittaient dos à dos (0-0). Un résultat plutôt satisfaisant pour les Scoïstes après avoir passé quasiment toute la partie à dix contre onze suite au carton rouge reçu par Doumbia à la 14e minute.

