Nîmes - OM : les compositions probables

Après un milieu de semaine marqué par la Ligue des Champions et la Ligue Europa, retour aux championnats nationaux ce week-end. Et cela démarre très fort en Ligue 1 avec le déplacement de l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Nîmes Olympique. Un déplacement qui intervient seulement 3 jours après la première victoire des Olympiens en Ligue des Champions face à l'Olympiacos (2-1). De quoi donner encore plus confiance aux hommes d'André Villas-Boas, qui n'en avaient pas spécialement besoin au regard de leurs bons résultats en championnat.

Pour cette rencontre qui arrive vite, et en perspective de l'ultime match européen sur la pelouse de Manchester City, l'entraîneur portugais pourrait légèrement faire tourner son équipe. Cela ne concerne pas l'inamovible Steve Mandanda, qui sera bien là dans les buts, protégé par une charnière Alvaro-Caleta-Car. Sur les côtés, Amavi pourrait enchaîner et sa doublure Nagatomo pourrait prendre place à droite pour faire souffler Sakai. Au milieu, Pape Gueye pourrait relayer Kamara au poste de sentinelle, et Sanson pourrait faire la paire avec Cuisance, histoire de reposer aussi Rongier.

Thauvin ménagé ?

Devant, Dimitri Payet devrait démarrer, lui qui a aussi besoin de retrouver du rythme. Dario Benedetto, qui a repris un peu de poil de la bête, pourrait débuter à la pointe. Par contre, Florian Thauvin, qui a beaucoup joué depuis le début de saison, a des chances de démarrer sur le banc, avec Valère Germain susceptible de le remplacer. Côté nîmois, il faudra batailler pour aller chercher la 4e victoire de la saison, le tout avec plusieurs absences notables (Deaux, Martinez, Briançon, Meling, Benrahou entre autres).

Dans les buts, on trouvera Reynet, avec une charnière Landre-Miguel. À gauche de la défense, Paquiez, à droite Burner. Dans l'entrejeu, l'indispensable Cubas sera présent, accompagné d'Ahlinvi, qui pourrait fêter sa troisième titularisation de la saison. Eliasson débuterait côté gauche, Ferhat côté droit. Enfin, en attaque, on retrouvera le polyvalent Ripart avec Koné.