Ballon d’Or 2024 : les 10 finalistes sont connus

Ce lundi soir, le 68e Ballon d’Or de l’histoire du football va être révélé au théâtre du Châtelet. Et alors que le doute est encore permis sur le vainqueur de cette édition, les premiers noms de cette liste reluisante ont été dévoilés un peu plus tôt dans la soirée. Dès lors, les dix finalistes ont été dévoilés et seront dévoilés au fil de la soirée.

Le Real Madrid, champion d’Europe en titre, est représenté en force avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Toni Kroos, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Harry Kane (Bayern Munich) est présent, tout comme Erling Haaland avec son coéquipier de Manchester City, Rodri. Lamine Yamal (FC Barcelone) et Lautaro Martinez (Inter Milan) complètent ce top 10.

Les 10 finalistes du Ballon d’Or 2024 :

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (FC Barcelone)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Harry Kane (Bayern Munich)

Rodri (Manchester City)

