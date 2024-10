Israël - France : Didier Deschamps juge le match compliqué de Michael Olise

L’équipe de France a beau avoir gagné 4 buts à 1 face à Israël, la prestation des Bleus n’a pas été parfaite. D’ailleurs, Didier Deschamps a confié à l’issue du match qu’il avait remonté les bretelles à ses joueurs à la mi-temps. «Le discours à la pause ? Il y a la perte de balle qui amène l’égalisation. J’ai été plutôt critique à la mi-temps. On a eu des pertes de balles qu’on ne doit pas avoir. L’adversaire se nourrit de ça. Un peu d’excès de confiance ou de facilité… On a eu des pertes de balles qu’on ne doit pas avoir en première mi-temps. Il fallait être un peu plus appliqués.»

Et l’un des Tricolores visés au sujet de ces pertes de balle était peut-être Michael Olise. Auteur d’un très bon début de saison avec le Bayern Munich (6 buts, 3 passes décisives en 9 matches), le joueur de 22 ans a livré son plus mauvais match avec les Bleus. Avec 22 ballons perdus, 0 tir cadré, un dribble réussi et 2 duels gagnés (sur 9), le Bavarois a hérité de la moins bonne note côté français sur notre site, avec Randal Kolo Muani.

Olise, un jour sans

«Dans un rôle de numéro 10, le talent du Bayern Munich a été un ton en dessous ce jeudi soir. Plus discret qu’à l’accoutumée et souvent positionné trop bas sur le terrain, il n’a pas eu l’impact escompté. Coupable de quelques pertes de balle, il se signalait toutefois d’une frappe enroulée non cadrée (36e). Encore trop discret après la pause, il cédait finalement sa place», a-t-on écrit. Pas de quoi blâmer le joueur bien entendu, mais ce coup de moins bien aura le mérite de servir de piqûre de rappel au principal intéressé.

« Michael a beaucoup de qualités, d’étapes à franchir. Il n’a pas fait son meilleur match ce soir dans la justesse technique, il le sait bien. C’est nouveau pour lui aussi, les exigences sont élevées, même s’il fait de bonnes choses au Bayern. Mais on ne peut pas comparer à Grizou avec tout ce qu’il a fait, même s’il était dans la même position plus ou moins. Il est généreux, mais il est capable d’avoir plus de justesse technique », a confié Deschamps en conférence de presse. Michael Olise est prévenu : un match international, même face à une nation mineure comme Israël, a un niveau d’exigence élevé.