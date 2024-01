Maxime Dupé rejoint l’OGC Nice

Non conservé par Toulouse à l’issue de son contrat en juin dernier, alors qu’il gardait les cages du Téfécé depuis 3 saisons, le joueur de 30 ans, Maxime Dupé ne s’était pas imposé en Belgique, du côté d’Anderlecht. Et alors que Nice cherchait un portier après le départ de Salvatore Sirigu, comme nous l’avions révélé, et le club a décidé de l’enrôler en tant que deuxième gardien des Aiglons.

«L’OGC Nice a le plaisir d’annoncer la signature de Maxime Dupé. L’expérimenté gardien français (30 ans) arrive en provenance d’Anderlecht (Belgique). Le champion du Monde U20 en 2013 - aux côtés des anciens Aiglons Mario Lemina et Alexy Bosetti - vient renforcer le groupe de Francesco Farioli», précise le club.