AS Monaco - LOSC : les compositions probables

Quoi de mieux qu'un choc pour redémarrer ? Pour lancer la 14e journée de Ligue 1, l'AS Monaco reçoit effectivement le LOSC ce vendredi soir au Stade Louis II, avant une fin en apothéose avec l'Olympico OL-OM dimanche soir au Groupama Stadium. Néanmoins, cette rencontre XXL a un goût bien différent cette saison entre deux équipes un peu plus en difficulté en championnat pour le moment. Respectivement onzièmes (18 pts) et douzièmes (16 pts), Asémistes et Dogues sont dans le dur.

Après une seule défaite toutes compétitions confondues sur les neuf derniers matches, les joueurs de Niko Kovac ont rechuté avant la trêve. Battus par Brest, les Asémistes ont ensuite fait match nul contre le PSV Eindhoven en C3 avant d'être accrochés par Reims. De leur côté, les Lillois n'ont plus gagné en L1 depuis le 3 octobre et un succès à domicile contre l'OM. Depuis, les hommes de Jocelyn Goourvennec ont enregistré trois nuls et deux revers en championnat, et le succès à Séville en Ligue des Champions est un peu l'arbre qui cache la forêt.

Pas de Renato Sanches à Lille

Les deux équipes ont donc besoin d'une victoire et pour aller la chercher, Niko Kovac va sortir l'artillerie lourde. Privé de Badiashile, Golovin (suspendus), Fabregas et Matazo (blessés), le technicien croate va aligner un 3-2-4-1 avec Nübel dans les cages et une défense Sidibé-Disasi-Pavlovic. Gelson Martins et Caio Henrique seront les deux pistons avec Fofana et Tchouaméni dans l'entrejeu. Enfin, Volland et Diop vont être alignés en attaque avec Ben Yedder.

Côté lillois, Jocelyn Gourvennec a aussi des absents de taille (Onana est suspendu, Sanches, Bamba ou encore Gudmundsson sont blessés)... Pour son 4-4-2, le technicien français va aligner Grbic dans le but et la défense sera composée de Celik, Fonte Djalo et Reinildo. Ikoné et Yazici se placeront au milieu dans les couloirs avec un duo André-Xeka devant la défense. Enfin, sur le plan offensif, Yilmaz et David vont tenter de faire trembler les filets monégasques.

