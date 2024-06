Euro 2024 : une légende du football italien se méfie de la Croatie

L’Italie n’a pas affiché son plus beau visage ce jeudi face à l’Espagne. Battue sur la plus petite des marges, la Squadra Azzurra n’a pas existé face à une Roja flamboyante (0-1). Et après une victoire inaugurale face à l’Albanie (2-1), les Italiens ont besoin d’assurer un résultat face à une Croatie en souffrance depuis le début de l’Euro. Incapables de remporter le moindre match jusqu’ici, les Vatreni ont absolument besoin d’une victoire pour poursuivre l’aventure dans le tournoi continental et éviter un énorme affront. Face à cette bête blessée, certains Italiens se méfient.

C’est le cas de Fabio Capello, ancien grand entraîneur de l’AC Milan, la Juventus Turin et du Real Madrid : «à travers la Croatie, nous déterminons l’avenir, beaucoup disent que c’est une équipe nationale à la fin de son cycle. Savez-vous ce que je vois à la place ? Je vois les champions plaqués contre le mur, et ce sont les pires adversaires possibles. La Croatie n’est pas un rival qui passe à côté historiquement. Le danger est au milieu : Modrić, Brozović et Kovačić… Ils ne sont peut-être pas aussi rapides que les Espagnols, mais techniquement ils leur sont équivalents. Nous devons apprendre des erreurs commises contre l’Espagne, changer notre schéma défensif, peut-être jouer plus large, avec davantage de changements de position sur le terrain.» L’avertissement est mis.