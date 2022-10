Real Madrid-Osasuna : les compositions officielles

Le Real Madrid repart à la conquête de son titre après cette dizaine de jours de trêve internationale. Les Madrilènes accueillent dans leur antre de Santiago Bernabeu Osasuna (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les hommes de Carlo Ancelotti chercheront à l'emporter afin de reprendre leur fauteuil de leader ravi par Barcelone hier.

La suite après cette publicité

En fin d'après-midi, le Real Madrid a annoncé que Thibaut Courtois souffrait d'une sciatique gauche et est donc out pour la rencontre de ce soir. Le technicien italien a décidé de le remplacer par l'Ukrainien Lunin. Par ailleurs Karim Benzema fait enfin son retour dans le onze titulaire puisqu'il est remis de sa blessure à la cuisse droite. Et comme à son habitude, Don Carlo utilise un 4-3-3. Quant à son homologue Jagoba Arrasate, il a décidé de coucher un 4-3-3 avec la première titularisation du Marocain Abde.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Alaba, Rüdiger, F. Mendy - Ceballos, Tchouaméni, Kroos - Vini Jr, Benzema, Rodrygo

Osasuna : Herrera - Vidal, Garcia, Garcia, Cruz - Brazanac, Moncayola, Torro - Abde, Kike, Gomez